تعرف على أماكن ومواعيد انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة غدا

ننشر لكم في السطور التالية أماكن ومواعيد انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة، غدا الجمعة، الموافق 7-1-2022.

سبب انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة غدا

وقالت محافظة الجيزة إنه تشهد عدة مناطق غدا الجمعة انقطاعا في مياه الشرب تصل لمدة 8 ساعات، بسبب أعمال تنفيذ المشروع القومي لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، الأمر الذي يتطلب خفض منسوب خط المياه قطر ٦٠٠ مم بطريق المنصورية.

مواعيد انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة

انقطع المياه لمدة ٨ ساعات، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٧ /١/ ٢٠٢٢ وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ٨/ ١ /٢٠٢٢.



أماكن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالجيزة



وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي:

كفر غطاطي

حدائق الأهرام القديمة

شارع فيصل من اللبيني للمنصورية ومتفرعاته

كوم بكار

عزبة جبريل

كفر نصار

ومن جهتها، أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والجهات الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة.

وفي سياق متصل، تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتوفير سيارات مياه محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى.