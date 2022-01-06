موانئ البحر الأحمر تتداول 1498 طن بضائع عامة و416 شاحنة



تداولت موانئ البحر الأحمر اليوم الخميس 1498 طن بضائع عامة ومتنوعة و416 شاحنة و17 سيارة ملاكي.

وذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر - في بيان - أن حركة الصادرات شملت 599 طن بضائع عامة و31 شاحنة و10 سيارات ملاكي، وشملت حركة الواردات 899 طن بضائع عامة و385 شاحنة و7 سيارات ملاكي وتتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "امل" بحمولة 69 شاحنة و6 ملاكي والسفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 79 شاحنة وملاكي وتم مغادرة السفينة "امل" بحمولة 57 شاحنة و8 ملاكي والسفينة "بوسيدن اكسبريس" بحمولة 119 شاحنة و2 ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين "سيناء" و"بريدج" ومغادرة السفينة "سيناء" حيث تم استقبال 61 شاحنة بحمولة 899 طنا وتصدير 31 شاحنة بحمولة 599 طنا كما غادرت ميناء السويس السفينة NAVIGATOR TAURUS فارغة متجهة إلى الإمارات.