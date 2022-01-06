طقس أعياد الميلاد.. الأرصاد تحذر المسافرين من هذه الظاهرة

طقس أعباد الميلاد.. حذرت الأرصاد الجوية من ظاهرة الشبورة الكثيفة التي تجتاح الطرق وتعيق رؤية السائقين أثناء القيادة، كما نصحت بتوخي الحذر وخاصة للمسافرين على الطرق السريعة.

طقس أعياد الميلاد

وعن توقعات طقس أعياد الميلاد المجيدة من اليوم الخميس 6 يناير إلى السبت 8 يناير 2022، قالت الأرصاد الجوية إن هناك استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.



شبورة مائية كثيفة

وأكدت وجود شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



طقس أعياد الميلاد وحالة البحرين

طقس أعياد الميلاد، وعن حالة البحرين من الخميس إلى السبت، يكون من خفيف إلى معتدل يسمح بكافة الأنشطه البحرية وارتفاع الموج (1.5: 1 متر).



طقس إجازة اعياد الميلاد

وطقس إجازة أعياد الميلاد، يكون مستقر خلال ساعات النهار والليل ويسمح بممارسة كافة الأنشطة.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل البرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن الطقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء



وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، يسود البلاد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وظهور شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى.



درجات الحرارة اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 0 درجات

مطروح العظمى 17 درجة والصغرى 0 درجات

سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 0 درجات

قنا العظمى 20 درجة والصغرى 0 درجات

أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات