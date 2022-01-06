1.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 284 مبايعة بقيمة 762.19 مليون درهم منها 20 مبايعة للأراضي بقيمة 91.11 مليون درهم و264 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 671.08 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ومبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 32 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 52 مليون درهم بمنطقة الخليج التجارى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 30 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 107 ملايين درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 96 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 366.07 مليون درهم منها 10 رهون أراض بقيمة 14.9 مليون درهم و37 رهن فلل وشقق بقيمة 351.17 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 235 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 62 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 67.43 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 32 مليون درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 16 مليون درهم.