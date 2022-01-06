البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح

ترأس منذ قليل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلوات القداس الإلهي لعيد الميلاد المجيد من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

و نشرت الصفحة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الرسالة الباباوية لقداسة البابا تواضروس لعيد الميلاد المجيد.

وجاءت الرسالة الباباوية كالآتى: أهنئكم أيها الأحباء ببداية العام الجديد 2022، وأيضا بعيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي، أهنئكم في جميع الكنائس القبطية خارج مصر، بأمريكا وكندا وأمريكا الجنوبية وأوروبا والكرسي الأورشليمي بالقدس وإفريقيا وأيضا في كنائس الخليج العربي وكنائس أستراليا وكافة المدن التي بها كنائس قبطية.

أهنيء جميع المطارنة والأساقفة والآباء الكهنة، القمامصة والقسوس والآباء الرهبان الذين يخدمون خارج الأديرة وأيضا الرهبان والراهبات في الأديرة. كما أهنئ كل الاراخنة والأسر القبطية والشباب والأطفال والشعب القبطي.. كل سنة وحضراتكم بخير وسنة جديدة سعيدة على الجميع.