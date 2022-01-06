ارتفاع الدفعات النقدية المستلمة من قبل دانة غاز خلال 2021 إلى 377 مليون دولار

أعلنت " دانة غاز " الإماراتية عن ارتفاع إجمالي الدفعات النقدية التي استلمتها في إقليم كردستان العراق ومصر بنسبة 107 % على أساس سنوي في العام 2021 لتصل إلى 377 مليون دولار /1.38 مليار درهم/، مقارنة بـ 182 مليون دولار /667 مليون درهم/ في العام 2020.

ويعود هذا التحسن الكبير في مستوى التحصيل إلى الانتعاش القوي في أسعار النفط وتسارع وتيرة تحصيل الدفعات النقدية في مصر وتسوية المستحقات القديمة المتأخرة للشركة في إقليم كردستان العراق.

وبحسب إفصاح للشركة على سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، فقد ارتفعت حصة دانة غاز، التي تمتلك 35 % في شركة بيرل بتروليوم "بيرل"، في الدفعات النقدية المستلمة من مبيعات المكثفات والغاز البترولي المسال والغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق بنسبة 80 % إلى 184 مليون دولار /674 مليون درهم/ في العام 2021، مقارنة بـ 102 مليون دولار /374 مليون درهم/ في العام 2020.

وتعود هذه الزيادة الكبيرة في نسبة التحصيل إلى التسوية الكاملة للمبالغ المستحقة المتأخرة لصالح الشركة في الإقليم عن عامي 2019 و2020.

أما في مصر، فقد استلمت دانة غاز 193 مليون دولار /707 ملايين درهم/ في العام 2021، مقارنة بـ 80 مليون دولار /293 مليون درهم/ في العام 2020، بزيادة كبيرة نسبتها 141 % على أساس سنوي. وساهمت الدفعات المستلمة من الحكومة المصرية في خفض إجمالي المستحقات المتأخرة لصالح الشركة في مصر إلى أقل من 20 مليون دولار /73 مليون درهم/، وذلك عند أدنى مستوياتها منذ أن بدأت دانة غاز عملياتها التشغيلية في مصر في العام 2007.