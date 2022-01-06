إكسبو الشارقة يُنهي استعداداته لاستضافة فعاليات النسخة 17 من معرض "ستيل فاب 2022"

أعلن مركز إكسبو الشارقة عن انتهاء كافة استعداداته لاستضافة فعاليات النسخة 17 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2022"، والذي ينظمه بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، وسط مشاركة أكثر من 150 عارضا محليا ودوليا، وحضور لـ 400 علامة تجارية من 30 دولة تمثل كبرى العلامات العالمية الرائدة في مجال آلات ومعدات تشكيل الصلب والصفائح المعدنية.

ومن أبرز الدول المشاركة في المعرض الذي سيُعقد بالتزامن مع الدورة السادسة من معرض "فاستنرز وورلد ميدل إيست" المخصص للصناعات المرتبطة بأدوات التثبيت والربط، كل من ألمانيا، وإيطاليا، والهند، وتركيا، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الشركات الوطنية والمحلية، كما ستشهد أجندة المعرض تنظيم مؤتمر تكنولوجيا الآلات والمعدات، والذي سيناقش العديد من القضايا الآنية التي تهم العاملين في هذا القطاع الحيوي، ومن أبرزها مستقبل صناعة الحديد والصلب.

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن ما يشهده معرض "ستيل فاب 2022" من مشاركة واسعة من الشركات العالمية، دليل على أهمية هذا الحدث على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، ونجاحه المتواصل في استقطاب الشركات الرائدة، ليشكل بذلك منصة رائدة لاكتشاف الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة في قطاع صناعة وتشكيل الصلب والمعادن وتبادل التجارب والآراء بين كبار الخبراء والمختصين، الأمر الذي يعزز من أهمية ودور المعرض في دعم صناعة الحديد والصلب في إمارة الشارقة والتي تلعب دورًا مهمًا في اقتصاد الإمارة.

وأشار المدفع، إلى أن المعرض يشكل ملتقى سنويا مهما بالنسبة لرواد صناعة تشكيل الصلب والمعادن العالميين والإقليميين والمحليين، لاستكشاف أحدث المعدات والتقنيات المتقدمة والمنتجات والتطبيقات الجديدة، وذلك في ظل سعي مركز إكسبو نحو تطوير أجندة فعاليات الحدث وحرصه على تنوّع المعروضات وشموليتها واستعراض أحدث الابتكارات، لافتًا إلى أن الدورة الحالية من "ستيل فاب" ستوفر فرصة مثالية لرجال الأعمال والمستثمرين والزوار للاطلاع على أبرز تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الحديد والصلب، وأنظمة الليزر منخفضة التكلفة والمخصصة لقطع المعادن، إلى جانب ماكينات تصنيع الصلب والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وستركز الدورة السابعة عشرة من معرض "ستيل فاب 2022" الذي سيفتح أبوابه للزوار يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 7 مساءً، على عدة قطاعات منها أدوات الطاقة واللحام والقطع والأدوات الآلية وآلات الأنابيب، فضلًا عن مجالات الفولاذ المقاوم للصدأ واللحام وتكنولوجيا صناعة الصلب.