ارتفاع أسعار النفط بعد اضطرابات كازاخستان وانقطاع الإمدادات في ليبيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا حادا اليوم الخميس لتواصل صعودها من الجلسة السابقة بفعل تزايد الاضطرابات في قازاخستان المنتجة للنفط والعضو في تكتل أوبك+، بجانب انقطاع إمدادات من ليبيا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.78 دولار أو 2.2% إلى 82.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 1445 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر نوفمبر.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 2.18 دولار أو 2.8% إلى 80.03 دولار، وهو أيضا أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر.

وأرسلت روسيا قوات إلى إلى كازاخستان اليوم الخميس للمساعدة في إخماد انتفاضة، بعدما انتشرت أعمال عنف أسفرت عن سقوط قتلى في أنحاء البلاد.

وتنتج كازاخستان حاليا 1.6 مليون برميل من النفط يوميا، ولا توجد مؤشرات على تأثر إنتاج الخام حتى الآن.

وفي اليوم نفسه، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إن إنتاج النفط الليبي بلغ 729 ألف برميل يوميا، انخفاضا من أكثر من 1.3 مليون برميل يوميا في العام الماضي، والذي كان أعلى مستوى له، بسبب أعمال صيانة وإغلاق حقول.

وزدات الأسعار على الرغم من ارتفاع مخزونات الوقود الأميركية الأسبوع الماضي.

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