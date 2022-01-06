اتساع العجز التجاري الأمريكي بقوة خلال نوفمبر وسط ارتفاع الورادات

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم /الخميس اتساع العجز التجاري الأمريكي; ليصل إلى 80.2 مليار دولار خلال نوفمبر مقابل 67.2 مليار دولار خلال الشهر السابق له.

ووفقا لما ذكرته الوزارة، تتجه الولايات المتحدة نحو تسجيل أكبر عجز تجاري سنوي لها إذ يقترب العجز قليلا من الرقم القياسي البالغ 81.4 مليار دولار الذي سجله خلال سبتمبر.

وأظهرت البيانات ارتفاع الواردات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.6% لتصل إلى 304.4 مليار دولار خلال نوفمبر إذ سارعت الشركات لاستخراج البضائع المستوردة استعدادا لموسم التسوق في العطلات بينما زادت الصادرات الأمريكية بنسبة 0.2% إلى 224.4 مليار دولار.

وأضافت أن عجز السلع ارتفع بمقدار 13.7 مليار دولار إلى 110.8 مليار دولار في نوفمبر.

وحسبما نقل موقع "ماركت ووتش" الاقتصادي، فإن السبب الرئيسي لارتفاع العجز هو أن الاقتصاد الأمريكي انتعش من الوباء بسرعة أكبر من البلدان الأخرى، كما أن الأمريكيين تمكنوا من شراء المزيد من الواردات بفضل الأموال التي خصصتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد مما أدى إلى تراجع الصادرات الأمريكية.

ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

نجم برشلونة يطلب الرحيل

القاضية ممكن.. الأهلي يستعد لخطف نجم الزمالك

حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

ليفربول يفتح الباب أمام رحيل نجم الفريق

برشلونة يقترب من حسم صفقة نارية

باريس يجهز ميزانية ضخمة لضم هدف ريال مدريد

عاجل.. قناة واحدة عبر النايل سات تُعلن نقلها لمباريات كأس الأمم الإفريقية