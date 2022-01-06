اتساع العجز التجاري الأمريكي بقوة خلال نوفمبر وسط ارتفاع الورادات



أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم /الخميس اتساع العجز التجاري الأمريكي; ليصل إلى 80.2 مليار دولار خلال نوفمبر مقابل 67.2 مليار دولار خلال الشهر السابق له.

ووفقا لما ذكرته الوزارة، تتجه الولايات المتحدة نحو تسجيل أكبر عجز تجاري سنوي لها إذ يقترب العجز قليلا من الرقم القياسي البالغ 81.4 مليار دولار الذي سجله خلال سبتمبر.

وأظهرت البيانات ارتفاع الواردات إلى الولايات المتحدة بنسبة 4.6% لتصل إلى 304.4 مليار دولار خلال نوفمبر إذ سارعت الشركات لاستخراج البضائع المستوردة استعدادا لموسم التسوق في العطلات بينما زادت الصادرات الأمريكية بنسبة 0.2% إلى 224.4 مليار دولار.

وأضافت أن عجز السلع ارتفع بمقدار 13.7 مليار دولار إلى 110.8 مليار دولار في نوفمبر.

وحسبما نقل موقع "ماركت ووتش" الاقتصادي، فإن السبب الرئيسي لارتفاع العجز هو أن الاقتصاد الأمريكي انتعش من الوباء بسرعة أكبر من البلدان الأخرى، كما أن الأمريكيين تمكنوا من شراء المزيد من الواردات بفضل الأموال التي خصصتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد مما أدى إلى تراجع الصادرات الأمريكية.