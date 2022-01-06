هنادي مهنا تثير الجدل بمنشور غامض على "فيسبوك"

أثارت الفنانة الشابة هنادي مهنا جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية، بمنشور غمض تم نشره عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

منشور هنادي مهنا الغامض الذي أثار الجدل

وقالت هنادي مهنا في المنشور الذي تصدر التريند خلال الساعات الأخيرة: “الحمد لله على كل شيء”، وانقسم الجمهور منهم من اعتقد أنها انفصلت عن زوجها أحمد خالد صالح ومنهم من اعتقد أنها أصيبت بفيروس كورونا.

حقيقة انفصال هنادي مهنا عن زوجها

ونفى الموسيقار هاني مهنا الأنباء المتداولة بشأن انفصال هنادي عن زوجها، وبشأن إصابتها بكورونا، قائلا “هي عندها شوية برد صغيرين.. خلصت تصوير إمبارح بالليل متأخر.. هي بقت كويسة الحمد لله ومفيهاش أي حاجة”.

وأعرب هاني مهنا عن استيائه الشديد من تداول الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن ابنته هنادي مهنا، قائلا “هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة”.

حقيقة إصابة هنادي مهنا بكورونا

طمأنت الفنانة هنادي مهنا متابعيها قائلة إنها تعاني من نزلة برد شديدة، وعلى الفور أجرت pcr لفيروس كورنا وجاء النتيجة سلبية.

نجاح هنادي مهنا في دون ضمان

وحققت هنادي مهنا نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، بمشاركتها في حكاية بعنوان “دون ضمان” ضمن مسلسل “إلا أنا”، وشاركتها البطولة هاجر أحمد، إسلام جمال، سلوى عثمان، أحمد كشك وجالا كشك.

أحداث حكاية دون ضمان لـ هنادي مهنا

وتدور أحداث حكاية دون ضمان، حول الأزمات الأسرية التي تواجه المتزوجين حديثا، من واقع الحياة في المجتمع المصري، وعلى رأسها بيت العائلة وتدخل الأم في حياة ابنها بشكل كبير.

طرح فيلم "تماسيح النيل" قريبا

وتنتظر هنادي مهنى طرح فيلم "تماسيح النيل" في دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث انتهت من تصويره منذ فترة، وتشارك في بطولته إلى جانب مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، شريف حسني.