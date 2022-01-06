طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع في الأسبوع الأخير من 2021

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


أنهت طلبات إعانة البطالة الأميركية آخر أسبوع في 2021 بشكل أسوأ من التوقعات، حيث ارتفعت على الرغم من المؤشرات العامة للتحسن في سوق العمل، حسبما أفادت وزارة العمل.

بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 1 يناير 207 آلاف طلب، أعلى قليلًا من توقعات 195 ألف طلب، وبزيادة بـ 7000 طلب عن الفترة السابقة.

ومع ذلك، تظهر البيانات الأخيرة أن المطالبات لا تزال ثابتة حول مستوى أقل حتى مما كان عليه قبل جائحة Covid-19، عندما كان متوسط الطلبات نحو 215 طلب.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

بايرن ميونيخ يسعى لعقد صفقة تبادلية كبرى مع برشلونة

تفاصيل تجديد عقد نجم الزمالك.. تعرف على التفاصيل

تعرف على رسالة يسرا لتركي آل الشيخ بعد تعرضه لوعكة صحية

عاجل.. تطورات جديدة في تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

الصحة: تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

كارتيرون يثير غضب مسئولي الزمالك

نجم ريال مدريد يحقق رقما قياسيا