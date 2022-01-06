طلبات إعانة البطالة الأمريكية ترتفع في الأسبوع الأخير من 2021



أنهت طلبات إعانة البطالة الأميركية آخر أسبوع في 2021 بشكل أسوأ من التوقعات، حيث ارتفعت على الرغم من المؤشرات العامة للتحسن في سوق العمل، حسبما أفادت وزارة العمل.

بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي في 1 يناير 207 آلاف طلب، أعلى قليلًا من توقعات 195 ألف طلب، وبزيادة بـ 7000 طلب عن الفترة السابقة.

ومع ذلك، تظهر البيانات الأخيرة أن المطالبات لا تزال ثابتة حول مستوى أقل حتى مما كان عليه قبل جائحة Covid-19، عندما كان متوسط الطلبات نحو 215 طلب.