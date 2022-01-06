أسهم أوروبا تتراجع عن مستوياتها القياسية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت الأسهم الأوروبية من مستويات قياسية مرتفعة اليوم الخميس بعدما ألقت مؤشرات من محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في ديسمبر كانون الأول بظلالها على أسهم شركات التكنولوجيا وسط احتمال زيادة أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 1.3%، ليتخلى عن جميع المكاسب التي تحققت في سلسلة ارتفاعات دفعته إلى مستويات قياسية في الجلسات الثلاث الأولى من العام.

كانت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية من بين أكبر الخاسرين في المنطقة، حيث تراجعت 2.4%، بعدما جعل احتمال زيادة أسعار الفائدة الأرباح المستقبلية تبدو أقل جاذبية.

وكانت أسهم البنوك والتأمين هي الرابح الوحيد خلال اليوم، إذ ارتفعت 1.1% و0.2% على التوالي.

ومن المنتظر أن يستفيد القطاعان من تحسن الهوامش بسبب ارتفاع معدلات الإقراض.

وقفز سهم شركة التجزئة الفرنسية كارفور 6.3% ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد تقرير عن عرض جديد لشرائها من منافستها أوشان.

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