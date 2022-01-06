أسعار الذهب عند أدنى مستوى في أسبوعين

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس لأدنى مستوى في أسبوعين، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي في ديسمبر إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لكبح التضخم.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 1.2% إلى 1788.25 دولار للأونصة بحلول الساعة 1847 بتوقيت غرينتش، بعدما تراجع في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 22 من ديسمبر.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2% عند التسوية إلى 1789.20 دولار.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 2.9% إلى 22.12 دولار للأونصة، أدنى مستوى منذ 16 ديسمبر.

كما انخفض البلاتين 2.3% إلى 959.91 دولار للأونصة، في حين هبط البلاديوم 0.5% إلى 1874.26 دولار للأونصة.