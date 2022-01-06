طلبيات المصانع الأمريكية ترتفع بقوة في نوفمبر

ارتفعت الطلبيات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع في نوفمبر تشرين الثاني، لكن إنفاق الشركات على المعدات واجه صعوبات للتعافي فيما يبدو في الربع الرابع.

وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن طلبيات المصانع زادت 1.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني. وعدلت بيانات أكتوبر تشرين الأول صعودا لتظهر ارتفاع الطلبيات 1.2 بالمئة بدلا من واحد بالمئة كما ورد سابقا.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع طلبيات المصانع 1.5 بالمئة. وزادت الطلبيات 12.9 بالمئة على أساس سنوي.

وذكرت وزارة التجارة أيضا أن طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية، عدا الطائرات، وهو ما يُعتبر مقياسا لخطط إنفاق الشركات على المعدات، لم تشهد تغيرا في نوفمبر تشرين الثاني.

وارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، المستخدمة في حساب إنفاق الشركات على المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي، 0.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.