محمد موسى: وحدتنا الوطنية ركيزتنا الرئيسية للتنمية والتقدم (فيديو)

توك شو
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
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هنأ الإعلامي محمد موسى، الأخوة الأقباط  بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مشيدا بقوة التلاحم والترابط بين أبناء مصر مسلمين وأقباط في مسيرتنا نحو المستقبل المنشود لهذا الوطن العزيز، مضيفا: أن مصر هي مهد للرسالات السماوية، وهو ما كان وسيظل مصدر الإعزاز لهذا البلد العظيم، ومصدر التكاتف والتضامن بين أبنائه على مر التاريخ.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم  رسالتنا لأجيالنا الحالية والقادمة أن وحدتنا الوطنية هي ركيزتنا الرئيسية للتنمية والتقدم، وأن تماسك النسيج الوطني لهذا الشعب العظيم هو درعه الحامي وحصنه المنيع للحفاظ على مقدراته. 

تابع الإعلامي محمد موسى، الوطن في حاجة إلى تضافر جهود جميع أبنائه وهو يعبر مرحلة التطوير والبناء من أجل مستقبل أفضل وغد مشرق لجميع المصريين.

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