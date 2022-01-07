"الصحة" تكشف آخر تطورات حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السويس - السخنة"

توك شو
حادث انقلاب أتوبيس
حادث انقلاب أتوبيس بطريق "السويس - السخنة"
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كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، آخر تطورات حادث انقلاب أتوبيس بطريق «السويس - العين السخنة»، لافتا أن أعداد المصابين بلغ 45 ـ جميعها أقل من المتوسط، بينما توجد حالة واحدة فقط تعاني من اشتباه بكسر في العمود الفقري.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السويس العام، لافتا أن الإصابات تتراوح بين كدمات وسحجات واشتباه كسور، مشيرا إلى خروج 4 حالات  تعاني من كدمات في الوجه واليدين.

تابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء، فيما أسفر حادث انقلاب الونش عن وفاة مواطنين اثنين، معربا عن خالص التعازي لأسرهم.

أخبار مصر حادث العين السخنة اخبار الحوادث وزارة الصحة
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