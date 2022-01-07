متحدث "الصحة": " أوميكرون" يطغى على سائر متحورات "كورونا" في 2022

قال حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن متحور فيروس كورونا المستجد الأكثر انتشار "دلتا"، لافتا إلى أن متحور أوميكرون سيكون الأكثر انتشار في جميع دول العام خلال العام الجاري 2022، محذرا من سرعة انتشاره التي تثير القلق.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حالات الإصابة بمتحور أوميكرون ليست شديدة طبقا لتقارير الواردة من دول العالم التي تعاني من سرعة انتشار المتحور بها".

ناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، جميع المواطنين تلقي الجرعة الثالثة المعززة، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومتحوراته.

