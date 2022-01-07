الفريق أسامة ربيع: قناة السويس سجلت أرقامًا غير مسبوقة على مدار تاريخها

الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس الجديدة ساهمت في ارتفاع إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام 2021 حيث سجلت أرقامًا قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها.

وأضاف الفريق أسامة ربيع في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2021 شهدت عبور 20694 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور18830 سفينة خلال عام 2020، محققة أعلى إيراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 6.3 مليار دولار.

تابع رئيس هيئة قناة السويس، بلغ إجمالي الحمولات الصافية سنوية 1.27 مليار طن، لافتا إلى أن القناة في السابق كانت تسجل عبور 45 سفينة بخلاف الوضع الحالي حيث بلغت العدد إلى 100 سفينة، مشيدا نجاح الخطة التسويقية".