محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل التعاون مع "الاتصالات" لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل

توك شو
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تدريب وتأهيل طلاب المرحلة النهائية بالدبلومات الفنية وكذلك عدد من الخريجين لسوق العمل، من خلال مدهم بالخبرات اللازمة ومعرفة احتياجات المنطقة الجغرافية المحيطة به، وما العناصر التخصصات المطلوبة لذلك.

وأضاف جمال نور الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وزارة الاتصالات أعدت برنامجا جيدا مع وزارالتعليم لتدريب 500 طالب وخريج من التعليم الفني في بعض التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في كفر الشيخ، سواء التدريب على المؤهلات للإنترنت أو إدارة المخازن والمنشآت وغيرها، موضحا أنه سيتم تعميم مثل هذه الدورات في معظم المدارس لتأهيل الطلاب.

يذكر أن هذا التدريب يأتي تنفيذًا للبروتوكول الذي تم توقيعه بين محافظة كفر الشيخ ووزارة الاتصالات، لتدريب الطلاب وخريجي الدبلومات الفنية  وتأهيلهم لسوق العمل وتنمية ودعم قدرات الشباب في استخدام التكنولوجيا من خلال وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وإشراف مركز استدامة للتدريب والتطوير بالمحافظة.

محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين أخبار مصر الدبلومات الفنية
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