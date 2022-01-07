برلماني يكشف إهدار 150 مليون جنيه بـ "صحة المنيا"

توك شو
النائب رياض عبدالستار
النائب رياض عبدالستار
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قال النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية تخطو خطوات سريعة للنهوض بمنظومة الصحة، والتعليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن تم تهميشه على مدرا عهود الحكم السابقة.

وأضاف النائب رياض عبدالستار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، تقدمت بطلب  إحاطة لوزير الصحة بشأن إهدار المال العام بعدد من مستشفيات التكامل بمحافظة المنيا، لافتا إلى أنه تم تطوير 5 مراكز طبية بالمحافظة بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه لكل مركز.

تابع عضو مجلس النواب، هناك تقاعس من وكيل الوزارة بشأن تشغيل الـ 5 مراكز المطورة بعد تطويرها ودعمها بالأجهزة بأكثر من 150 مليون جنيه، مناشدا الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة التحقيق في الأمر وتشغيل المراكز الطبية.  
 

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