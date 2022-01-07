برلماني يفجر مفاجأة بشأن تزوير شهادات تطعيم لقاح "كورونا"

توك شو
النائب رياض عبدالستار
النائب رياض عبدالستار
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قال النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية  تبذل قصارى جهدها لاستيراد لقاح فيروس كورونا للحافظ على صحة المواطنين.

وأضاف النائب رياض عبدالستار في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا يخالف اللوائح والقوانين المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا ويقوم بإصدار بطاقات الحصول على لقاح كورونا لطلاب المدارس والجامعات والموظفين دون أن يحصلوا فعليًا على اللقاح".

تابع عضو مجلس النواب، هناك تقاعس من وكيل الوزارة بشأن تشغيل الـ 5 مراكز المطورة بعد تطويرها ودعمها بالأجهزة بأكثر من 150 مليون جنيه، مناشدا الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة التحقيق في الأمر وتشغيل المراكز الطبية.  

مجلس النواب فيروس كورونا أخبار مصر محمد موسى لقاح كورونا
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