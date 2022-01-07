بنك القاهرة: محفظة التمويل متناهي الصغر تقفز إلى 7.7 مليار جنيه بنهاية 2022

قال الإعلامي محمد موسى، إن بنك القاهرة يسعى لتمهيد كافة السبل لإنجاح القرض الرقمي للتمويل متناهي الصغر، لافتا أنه يشمل تخصيص ألف موظف متدرب على التعامل مع شريحة العملاء في هذا المنتج، والمرونة في مقابلة العميل مكان محل عمله أو أقامته لمساعدة الحصول على القرض عقب تقدمه بطلب من على موقع البنك الإلكتروني.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، قيمة القرض الرقمي لتمويل المشروعات متناهية الصغر تتراوح بين 25 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه كحد أقصى على فترة سداد من 18 شهرا إلى 3 سنوات، مشيدا بالاهتمام الكبير من جانب بنك القاهرة بالمشروعات متناهية الصغر.

واستعرض الإعلامي محمد موسى، تصريحات محمد ثروت، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك القاهرة، بأن مصرفه يخطط لضخ 2 مليار جنيه تمويلات في القرض الرقمي لتمويل المشروعات متناهية الصغر خلال العام الجاري 2022.

تابع، بنك القاهرة بقيادة طارق فايد رئيس مجلس الإدارة كان أعلن في أكتوبر الماضي إطلاق أول خدمة بالقطاع المالي لإتاحة التمويلات للمشروعات متناهية الصغر رقميًا بمقار أنشطة العملاء في أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع.

كما أوضح رئيس قطاع التجزئة المصرفية أن البنك عمم القرض الرقمي على مستوى 115 فرعا تابعين للبنك بعد إطلاقه خلال 3 شهور الماضية بحيث لا تستغرق الموافقة على التمويل ساعة الذي يشهد اقبال واسع من العملاء.

وأضاف محمد ثروت أن محفظة القروض متناهية قفزت إلى 5.7 مليار جنيه في نهاية 2020 مخططا تصل إلى 7.7 مليار جنيه خلال العام الجاري.

