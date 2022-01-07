رئيس "القابضة للتأمين": دعمنا الخزانة العامة للدولة بـ 4 مليارات جنيه (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن شركة مصر القابضة للتأمين على مدار الأعوام الثلاث الماضية حققت شركات المجموعة إنجازات ضخمة ومؤثرة لأول مرة منذ تأسيسها، في جميع المستويات التأمينية والاستثمارية والإدارية والفنية.

واستعرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، تصريحات باسل الحينى رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، خلال الجمعيات العامة العادية والغير العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، شركة مصر للتأمين، وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن مجموعة مصر القابضة لديها أكبر محفظة استثمارية مؤسسية في مصر، تصل على 75.7 مليار جنيه.

يأتي ذلك بسبب التطوير الذي حدث خلال الفترة الماضية، بعد تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي كانت تدير نصف مليار جنيه فقط حتى عام 2019 كلها أموال من خارج المجموعة، أصبحت حاليًا تدير 20 مليار جنيه من أموال المجموعة، بالإضافة للإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات داخل المجموعة بقيادة الشركة القابضة مما أدى إلى ارتفاع في العوائد وتعظيم قيمة المحفظة.

وأعلن باسل الحينى أن المجموعة تخطط لضخ استثمارات في القطاع الصحي والتعليمي خلال الفترة المقبلة، مشددًا أنه رغم جائحة كورونا تعاظمت الأرباح إلى معدلات قياسية فاقت كل التوقعات وعلى جميع الأنشطة بفضل السياسات الناجحة التي انتهجتها المجموعة خلال الأعوام الماضية، فلأول مرة منذ تأسيسها تجاوزت مساهمة المجموعة للخزانة العامة للدولة المصرية مبلغ 4 مليار جنيه (أرباح وضرائب وتأمينات.

