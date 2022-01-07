إلهام شاهين عن وفاة مها أبوعوف: هتسيب فراغ كبير في الفن والحياة

قالت الفنانة إلهام شاهين، إننا فقدنا أسماء كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، أولهم الإعلامي الكبير إبراهيم حجازي، والدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، وكذلك الفنان القدير أحمد الحجار، شقيق الفنان علي الحجار، كما ضمت القائمة الفنانة القديرة مها أبو عوف والتي وافتها المنية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، إثر تدهور حالتها الصحية نتيجة لإصابتها بالسرطان.

وأضافت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن العام الجديد 2022 بدأ بشكل صادم، موضحة أن الفنانة الراحلة مها أبو عوف كانت ممثلة قديرة وصديقة عزيزة، ولنا مواقف عائلية سويا، و"هتسيب فراغ كبير في حياتنا وفي الفن"، ولكن عزائنا إن فنها موجودا بينا.

وتابعت أن الفنانة الراحلة مها أبو عوف تحملت مرض السرطان لمدة عام وكانت آلامه شديدة، موضحة أنها تقدم العزاء لأسرتها ومعجبيها والجمهور بشكل عام.