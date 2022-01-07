محمد موسى يفتح النار على "اليوتيوبرز": كابوس يتحكم في سلوك المجتمع

توك شو
الإعلامي محمد موسى
الإعلامي محمد موسى
Advertisements

قال الإعلامي محمد موسى، إن "اليوتيوبر" و"البلوجر" و"تجار السوشيال ميديا" كلها مسميات أصبحت كابوسا يتحكم في سلوكيات المجتمع وينعكس على أخلاقياته وعلى تشكيل الصورة الذهنية للمواطنين تجاه أي قضية بتكون مطروحة علة الساحة.


وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "تلاقي بقى الأدمن المسئولين عن الصفحات دي بيفخموا في المواضيع وينشروا الشائعات يمين وشمال ويذيلوا بوستاتهم بعناوين صفراء وكله بهدف جني الأرباح، والمصيبة أن بعضهم من الجهلة وأنصاف المثقفين والعواطلية، وللأسف السوشيال ميديا أصبحت مهنة من ليس لهم مهنة".
 

وتابع الإعلامي محمد موسى إن الخطاب الذي يوجهه هؤلاء الأشخاص يدور حول تدمير المجتمع، وكيف يحصلون على الأموال من خلال ابتزاز الآخرين أو بالاحتيال على الشركات أو المشاهير.

محمد موسى أخبار مصر البلوجر اليوتيوبر
ads
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تعليق ناري من عماد أديب على الشماتة في شقيقه عمرو ولميس الحديدي بعد إصابتهما بكورونا

بايرن ميونيخ يسعى لعقد صفقة تبادلية كبرى مع برشلونة

"ياحبايب القلب".. رانيا فريد شوقي تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

رسالة من فيفي عبده للأقباط في عيد الميلاد المجيد.. فماذا قالت؟

عاجل.. قناة واحدة عبر النايل سات تُعلن نقلها لمباريات كأس الأمم الإفريقية

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات المفتوحة الناقلة

مفاجأة مدوية بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

أحمد مكي يستأنف تصوير مسلسل "الكبير أوي"