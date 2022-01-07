محمد موسى يفتح النار على "اليوتيوبرز": كابوس يتحكم في سلوك المجتمع

قال الإعلامي محمد موسى، إن "اليوتيوبر" و"البلوجر" و"تجار السوشيال ميديا" كلها مسميات أصبحت كابوسا يتحكم في سلوكيات المجتمع وينعكس على أخلاقياته وعلى تشكيل الصورة الذهنية للمواطنين تجاه أي قضية بتكون مطروحة علة الساحة.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "تلاقي بقى الأدمن المسئولين عن الصفحات دي بيفخموا في المواضيع وينشروا الشائعات يمين وشمال ويذيلوا بوستاتهم بعناوين صفراء وكله بهدف جني الأرباح، والمصيبة أن بعضهم من الجهلة وأنصاف المثقفين والعواطلية، وللأسف السوشيال ميديا أصبحت مهنة من ليس لهم مهنة".



وتابع الإعلامي محمد موسى إن الخطاب الذي يوجهه هؤلاء الأشخاص يدور حول تدمير المجتمع، وكيف يحصلون على الأموال من خلال ابتزاز الآخرين أو بالاحتيال على الشركات أو المشاهير.