محمد موسى: "اليوتيوبرز قلبوا حال المجتمع".. ويجب وجود تشريع يتصدى لهم

فتح الإعلامي محمد موسى النار على اليوتيوبرز، موضحا أنهم يتسببون في الكثير من الكوارث، والدليل على ذلك مع حدث في واقعة طالبة الغربية "بسنت"، بعدما قام أحد "العواطلية من السوشيال ميديا" بتهديدها بنشر صور مفبركة في أوضاع مخلة.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، واقعة "بسنت" باختصار تعد قتل لهذه الفتاة البريئة بدم بارد وبفعل شخص مريض متدني الأخلاق انتهك عرض الناس دون حق"، مضيفا أنه يجب أن هناك تشريع يتصدى لمثل هؤلاء، ويضبط عملية التحرك في الفضاء الإلكتروني "اللي سمم حياتنا وسمم دنيتنا".

وأضاف، "المشكلة الأولاد دول معظمهم بيشوف أنه لما ينشر شيء فيه إثارة أهم بكتير أنه ينشر إنجاز من إنجازات الدولة، عمركم ماهتشوفوا واحد من دول بينشر بوست مثلا عن مشروع قومي أو غيره".