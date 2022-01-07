محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "اليوتيوبرز" أخطر ما يكون على المجتمع المصري

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements

قال الإعلامي محمد موسى، إن الطمع والرغبة في تحقيق الثراء السريع دون تعب أو مجهود هما سيد الموقف والسبب الرئيسي في تحريك اليوتيوبرز الذين يقومون بتقديم فيديوهات خادشة للحياء.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "المسألة واضحة الطمع والنهم هو سيد الموقف والحقيقة الموضوع محتاج وقفة مننا كلنا كمواطنين لأن زي ما صنعنا ظاهرة مؤديي المهرجانات بأننا نسمع التلوث السمعي اللي بيقولوا عنه أغاني ودلوقتي بعد الخلل اللي عملوه بالمجتمع فوقنا بس متأخر".

وأوضح محمد موسى أنه يدق ناقوس الخطر للتحذير من متابعة هؤلاء الأشخاص، مضيفا "الإسفاف البصري اللي بيصدروه لنا من خلال مقاطع الفيديو التافهة اللي بيذيعوها أخطر ما يكون على مجتمعنا وعلى قيمنا المحافظة".

محمد موسى الثراء السريع أخبار مصر اليوتيوبر البلوجر
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

تعليق ناري من عماد أديب على الشماتة في شقيقه عمرو ولميس الحديدي بعد إصابتهما بكورونا

بايرن ميونيخ يسعى لعقد صفقة تبادلية كبرى مع برشلونة

"ياحبايب القلب".. رانيا فريد شوقي تهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

رسالة من فيفي عبده للأقباط في عيد الميلاد المجيد.. فماذا قالت؟

عاجل.. قناة واحدة عبر النايل سات تُعلن نقلها لمباريات كأس الأمم الإفريقية

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات المفتوحة الناقلة

مفاجأة مدوية بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

أحمد مكي يستأنف تصوير مسلسل "الكبير أوي"