محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "اليوتيوبرز" أخطر ما يكون على المجتمع المصري

قال الإعلامي محمد موسى، إن الطمع والرغبة في تحقيق الثراء السريع دون تعب أو مجهود هما سيد الموقف والسبب الرئيسي في تحريك اليوتيوبرز الذين يقومون بتقديم فيديوهات خادشة للحياء.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "المسألة واضحة الطمع والنهم هو سيد الموقف والحقيقة الموضوع محتاج وقفة مننا كلنا كمواطنين لأن زي ما صنعنا ظاهرة مؤديي المهرجانات بأننا نسمع التلوث السمعي اللي بيقولوا عنه أغاني ودلوقتي بعد الخلل اللي عملوه بالمجتمع فوقنا بس متأخر".

وأوضح محمد موسى أنه يدق ناقوس الخطر للتحذير من متابعة هؤلاء الأشخاص، مضيفا "الإسفاف البصري اللي بيصدروه لنا من خلال مقاطع الفيديو التافهة اللي بيذيعوها أخطر ما يكون على مجتمعنا وعلى قيمنا المحافظة".