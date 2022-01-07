مهندس مهدد ببتر قدمه يستغيث بالمسؤولين لإنقاذه (فيديو)

عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، معاناة أحمد ممدوح، حاصل علي بكالوريوس هندسة نظم المعلومات الإدارية بتقدير جيد جدا 2021، وأول ألعاب قوى على مستوي القاهرة سنة 2016، ومركز ثاني كمال أجسام فئة الفيزيك عام 2016"، من آثار حادث تعرض له لحادث سير نتج عنه إصابات بالغة الخطورة في قدمه.

وقال أحمد ممدوح في استغاثته، "طفل عنده 15 عاما صدمني وأهلي ناس بسيطة مش قادرين علي تكاليف العمليات وعلاجي".

تابع، "تعرضت لحادث وكنت قاعد فى محطة انتظار الأوتوبيس... قام ولد عمره 15 سنة خبطني ونتيجة الخبطة كانت كسور من الدرجة الأولى فى القدم اليمني وجروح قطعية وتشوهات جلدية في القدم اليسري.. وده أدى لفقدان كعب الرجل بالكامل... وبعد إجراء 7 عمليات جراحية منجحتش للأسف، أصبح هناك عجز عن الحركة وتيبس فى مفصل الكاحل وقصور فى تغذية الدم للكاحل ودا هيؤدي لعمليه بتر للقدم اليسري".

أضاف، "الدكتور قالي إنى محتاج عشان يحافظ على القدم إجراء جراحة ميكرسكوبية متطورة لنقل عضلة بالشرايين والأوردة وترقيع عضم بالكاحل.. ولكن هذه العملية تتطلب السفر للخارج".

