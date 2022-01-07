محمد موسى ناعيا أحمد الحجار: ستبقى أعماله صفحة مهمة في كتاب القوة الناعمة

نعى الإعلامي محمد موسى، الفنان الراحل أحمد الحجار، شقيق الفنان علي الحجار، والذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 65 عاما.

وقال الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر "على قناة الحدث اليوم، إن الفنان الراحل أحمد الحجار قدم أعمالا فنية كبيرة كانت فارقة في تاريخ الفن المصري وصفحة مهمة في كتاب القوة الناعمة، ومتعنا بأعماله وسيبقى ما قدمه باقيا في التاريخ.

يذكر أن أحمد الحجار نشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن وهو الفنان الراحل إبراهيم الحجار، والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذرينى" ﻷخيه علي الحجار.