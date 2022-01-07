محمد موسى ناعيًا وفاة إبراهيم حجازي: ترك تاريخا طويلا في حب الوطن

نعى الإعلامي محمد موسى، وفاة الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ إبراهيم حجازي، بعد صراع مع المرض.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي أحد أهم قادة الصحافة والإعلامي الرياضي في مصر وأحد أبطال نصر أكتوبر العظيم.

تابع الإعلامي محمد موسى، إبراهيم حجازي رحل عن دنيانا تاركا خلفه تاريخا طويلا في حب هذا الوطن والدفاع عنه.

وكان إبراهيم حجازي قد تم نقله قبل أيام إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية، نتيجة لتوابع إصابته بفيروس كورونا.

درس إبراهيم حجازي في المعهد العالي للتربية الرياضية وتخرج عام 1967، والتحق بمؤسسة الأهرام عام 1975، وكان مراسلا عسكريا في حرب أكتوبر 1973.

قدم حجازي عددا من البرامج التليفزيونية أبرزها "في دائرة الضوء".