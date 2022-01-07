تعرض للتصدع.. باحث أثري يطالب بسرعة ترميم قصر السكاكيني

قال الدكتور أحمد عامر خبير بعلم المصريات ومفتش بوزارة الآثار، إن قصر السكاكيني تعرض للتصدع ويحتاج إلى ترميم، لافتا أن هرم زوسر وقصر البارون أيضا عانا من النسيان، مؤكدا على أهمية تطوير القاهرة التاريخية.



وأضاف الدكتور أحمد عامر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، يعادل قصر البارون من حيث الأهمية والقيمة التاريخية والذي يقع في وسط مدينة القاهرة، بجوار محطة مترو غمرة

تابع المفتش بوزارة الآثار، تم بناؤه سنة 1897م من قبل حبيب باشا السكاكيني، والذي جاء إلى مصر شاب سورى حيث ولد في دمشق عام 1841، مضيفا: حبيب باشا السكاكيني، قضى على الفئران عن طريق القطط في منطقة السويس، لافتا أن الخديو إسماعيل أهداه قطعة أرض لبناء القصر عليها وأنعم عليه الخديوي لقب "بيك" وفي مارس 1901 منحه البابا في روما لقب "الكونت" لخدماته المجتمعية وأصبح من القربين للخديوي إسماعيل، كما نجح بالفعل في الانتهاء من بناء الأوبرا الخديوية.

