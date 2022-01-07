خبير أثري: قصر السكاكيني تعرض للسرقة نتيجة لإهماله

توك شو
قصرالسكاكي
قصرالسكاكي
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قال الدكتور أحمد عامر، خبير بعلم المصريات ومفتش بوزارة الآثار، إن قصر السكاكيني عانى من الإهمال لفترة طويلة حيث لم يتم عمل الصيانة الدورية له مثل التي تحدث في قصر البارون.

وأضاف أحمد عامر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن ألوان التماثيل داخل القصر أصبحت باهتة نظرا لعدم صياتنا أو الاهتمام بها، كما تم سرقة بعض التماثيل الموجودة به من بينها تمثال "درة التاج". 

وتابع الخبير بعلم المصريات ومفتش بوزارة الآثار، إن قصر السكاكيني تعرض للتصدع ويحتاج إلى ترميم، لافتا أن هرم زوسر وقصر البارون أيضا عانا من النسيان، مؤكدا على أهمية تطوير القاهرة التاريخية.

قصر البارون الأثار المصرية وزارة الآثار أخبار مصر قصرالسكاكيني
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