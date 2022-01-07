كبير أثريين بالسياحة يكشف قصة "السكاكيني" (فيديو)

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن قصة حبيب باشا السكاكيني صاحب قصر السكاكيني له قصة ملهمة ورائعة، ويعطي رسالة للشباب مفادها "إذا اجتهدت هتلاقي".

وأضاف مجدي شاكر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن السكاكيني باشا نشأ في سوريا ولبنان ثم جاء منها إلى مصر واجتهد وعمل بشكل مكثف، وذلك بداية حينما كان عمره 17 عاما، واستمر يعمل حتى بلغ عمره 37 عاما وأصبح ذو شأن كبير في المجتمع.

وتابع أن مصر لديها ثروة معمارية كبيرة في القصور نشأت في القرن 18 و19، وفي عهد الخديو إسماعيل كانت مصر غير متقدمة، ولكنه حينما سافر لباريس أعجب بها، وأراد أن يجعل القاهرة مثلها، فأتى بالمعماريين والمهندسين واستعان بالخبرات لتطوير القاهرة حينها.