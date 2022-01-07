كبير أثريين: قصة حياة "السكاكيني" نموذج يحتذى به للشباب (فيديو)

توك شو
الدكتور مجدي شاكر
الدكتور مجدي شاكر
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قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن قصة  السوري حبيب باشا السكاكيني نموذج يحتذى به للشباب المجتهد، لافتا أن القاهرة الخديوية تحتوى على أكثر من 1500 مبنى أثري، مشيرا إلى أن القصر يعد تحفة معمارية في وسط القاهرة.

وأضاف الدكتور مجدي شاكر خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك خطة لتحويل قصر السكاكيني إلى مشروع ثقافي، لافتا أنه كان متحف طبي سابقًا، مشيرا إلى أن متحف الحضارة يحتوي على 22 مومية يظهر أهمية تأثير هذه البلد في الطب كما تمنى حفيده.

تابع كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، مصر سياحة جديدة وهي سياحة القصور، لافتا إلى أن الدولة بدأت عملية ترميم قصر السكاكيني، نظرا لأهميته وقيمته التاريخية الكبيرة.

قصر البارون الأثار المصرية وزارة الآثار أخبار مصر قصرالسكاكيني
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