داعية إسلامي: لا مانع من زواج الأقارب بشروط

قال الشيخ سيد زايد، الداعية الإسلامي، إنه لا مانع من زواج الأقارب ولكن بشروط يجب توافرها أولا، من بينها أن يكون هناك كبير للعائلة للرجوع إليه حال حدوث مشاكل فالحياة بين الشريكين بها بعض التقلبات ما بين الحب والكراهية والخلافات الأسرية.

وأضاف الشيخ سيد زايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" التي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، قد تصل الأمور إلى قطيعة الأرحام حال عدم وجود كبير للعائلة يفصل في النزاعات بينهما، فقال تعالى":واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام".



تابع الداعية الإسلامي، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ابنة عمته زينب بنت جحش لعلة أرادها الله سبحانه وتعالي وهي تحريم التبني، إما إذا كان الزواج مبني على الاحترام والحب وعدم إصابة الذرية بأمراض جينية فيما بعد فلا مانع".

