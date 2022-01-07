أميرة عبيد: وراء كل قصة زواج ناجحة زوجين صالحين بيخافوا ربنا

توك شو
الإعلامية أميرة عبيد
الإعلامية أميرة عبيد
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أشادت الإعلامية أميرة عبيد، بفكرة زواج الأقارب وضرورة دعمها، قائلة: "خلينا متفقين إن ورا كل قصة زواج ناجحة زوجين صالحين ملتزمين بيخافوا ربنا بجد، عارفين معني كلمة مودة ورحمة بجد، اللي عندهم الصفات دي.. لو زواجهم صالونات بينجح ولو جوزاهم عن حب بينجح اكتر، ولو جوزهم زواج أقارب بينجح اكتر واكتر  ليه؟ احترمًا لصلة الرحم".

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "زواج الأقارب موجود من زمان في مصر وخصوصًا في الأرياف والصعيد، مضيفة:  "كمان في بعض العائلات زواج الأقارب عندهم بيكون عرف.. بيكون سلو عيلة أو بلد".
تابعت الإعلامية أميرة عبيد، " اللي ملهوش خير في أهلة ملهوش خير في الغريب نصيحة لكل اللي متجوزين من أقاربهم..أنتم  دم واحد ونسل واحد وشرف واحد عندكم ميزة مش عند غيركم خيركم ليكم تعبكم مش هيضيع علي حد غريب تمسكوا ببعض واحموا بعض رجعوا اللمة الحلوة".
 

اميرة عبيد أخبار مصر زواج الاقارب تحاليل قبل الزواج
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أميرة عبيد: وراء كل قصة زواج ناجحة زوجين صالحين بيخافوا ربنا