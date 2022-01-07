هل زواج الأقارب مصايب؟ أميرة عبيد ترد (فيديو)

طرحت الإعلامية أميرة عبيد تساؤلا خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، قائلة: هل زواج الاقارب مصايب زي ما بيقول بعض الناس أم أمان واستقرار عائلي اكتر؟.

تابعت الإعلامية أميرة، "زواج الأقارب ولا هو عيب ولا حرام ولا جلاب المصايب.. مفيش حاجة ربنا حلالها لينا إلا وكانت خير.. وزي ما كلنا عارفين الخير من عندالله والشر من أنفسنا، أي زواج في الدنيا ناجح بيكون مبني علي أسس دينية وثقافية صحيحة".

أضافت، "خلينا متفقين إن ورا كل قصة زواج ناجحة زوجين صالحين ملتزمين بيخافوا ربنا بجد، عارفين معني كلمة مودة ورحمة بجد، اللي عندهم الصفات دي.. لو زواجهم صالونات بينجح ولو جوزاهم عن حب بينجح اكتر، ولو جوزهم زواج أقارب بينجح اكتر واكتر ليه؟ احترمًا لصلة الرحم.. لأن ولاد الأصول عرفين قيمة بعض، بيتربوا على صلة الرحم اللي ربنا وصانا عليها وبيطبقوها عملي".

