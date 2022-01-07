رجعوا اللمة الحلوة.. أميرة عبيد توجه نصائح للمتزوجين من أقارب

وجهت الإعلامية أميرة عبيد بعض النصائح الهامة للمتزوجين من أقارب، قائلة: " اللي ملهوش خير في أهلة ملهوش خير في الغريب نصيحة لكل اللي متجوزين من أقاربهم..أنتم دم واحد ونسل واحد وشرف واحد عندكم ميزة مش عند غيركم خيركم ليكم تعبكم مش هيضيع علي حد غريب تمسكوا ببعض واحموا بعض رجعوا اللمة الحلوة وكبروا العيلة وربوا أولادكم وسط عليتكم.. وإياكم ثم إياكم قطع صلة الرحم".

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "ناس كتير بتخاف من زواج الأقارب عشان أحنا كلنا عارفين إن زمن الطيبين راح، زمن التماسك العائلي مع مرور الوقت بينتهي تدرجيًا وأحنا السبب في ده لازم نقضي علي فكرة زواج الأقارب مصايب".

تابعت، "سيبكم من العزلة والوحدة والبعد عن حبايبكم تحت بند مش عايزين مشاكل، صدقوني البعد والهجر هو أساس المشاكل لأن البعد بيعمل جفا وجحود وزي ما المثل بيقول اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب الكلام".

