أميرة عبيد توجه رسالة للأزواج.. وتفتح النار على "خرابين البيوت"

قالت الإعلامية أميرة عبيد إن هناك بعض الرجال مظلومين من النساء غير السوية نفسيا وكذلك من البرامج التلفزيونية التي تهاجم الرجال من "خرابين البيوت" التي تروج لهدم الأسرة.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، أن أحد جروبات فيسبوك طرح سؤالا حول هذا الأمر جاء فيه، "إحساسك ايه لما مراتك بتغيب عن البيت فترة طويلة"، وجاءت الإجابات مختلفة ومعظمها لرجال يشكرون في زوجاتهم ويثبتون مدى سعادتهم معهم.

وتابعت، "عايز أقول لكل راجل بيحترم مراته وداعم ليها الله يباركلك ويكرمك ربنا يكتر من أمثالك ويكفيك شر خرابين البيوت وأمثالهم، وأنتي يا ست الكل أنتي استرونج بجوزك وأولادك انتي قوية ومستقلة وناجحة بيهم مش عليهم ومش من غيرهم، الست من غير زوج وأولاد وأسرة ولا شيء."