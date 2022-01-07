رئيس المأذون: لا يوجد ما يمنع زواج الأقارب شرعا.. ولدينا 235 ألف حالة طلاق في 2019

قال الشيخ إبراهيم سليم، رئيس صندوق المأذونين، إنه دائما ما يتم الرجوع للشريعة الإسلامية في كل أمور الحياة، ومن بينها مسألة الزواج وتحديدا من الأقارب، موضحا أن النبي محمد قال تنكح المرأة لأربع "مالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك".

وأضاف الشيخ إبراهيم سليم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن النبي في الحديث السابق لم يحدد ما إذا كانت المرأة المقصودة هنا من الأقارب أو لا، كما أن النبي محمد قد تزوج بابنة عمته زينب بنت جحش، كما زوج ابنته السيدة فاطمة إلى ابن عمه سيدنا علي بن أبي طالب.

وتابع أن القرآن الكريم أوضح أيضا أنه لا يوجد ما يمنع زواج الأقارب وهو أمر مباح، وحاليا يوجد لدينا المشاكل في الزواج بشكل عام، موضحا لدينا 235 ألف حالة طلاق خلال 2019.