أميرة عبيد عن زواج الأقارب: "لا عيب ولا حرام"

توك شو
الإعلامية أميرة عبيد
الإعلامية أميرة عبيد
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قالت الإعلامية أميرة عبيد، إن زواج الأقارب موجود من زمان في مصر وخصوصًا في الأرياف والصعيد، مضيفة:  "كمان في بعض العائلات زواج الأقارب عندهم بيكون عرف.. بيكون سلو عيلة أو بلد.. هنا كلمة سلو معنها  نمط سلوكي يخص العيلة يحكمه العادات والتقاليد، رغم تطور المجتمع وتغير المفاهيم في عصرنا الحالي.. إلا إن زواج الأقارب ما زل موجود في كل القري والنجوع والمدن.

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، "زواج الأقارب ولا هو عيب ولا حرام ولا جلاب المصايب.. مفيش حاجة ربنا حلالها لينا إلا وكانت خير.. وزي ما كلنا عارفين الخير من عندالله والشر من أنفسنا، أي زواج في الدنيا ناجح بيكون مبني علي أسس دينية وثقافية صحيحة".

تابعت، "خلينا متفقين إن ورا كل قصة زواج ناجحة زوجين صالحين ملتزمين بيخافوا ربنا بجد، عارفين معني كلمة مودة ورحمة بجد، اللي عندهم الصفات دي.. لو زواجهم صالونات بينجح ولو جوزاهم عن حب بينجح اكتر، ولو جوزهم زواج أقارب بينجح اكتر واكتر  ليه؟ احترمًا لصلة الرحم.. لأن ولاد الأصول عرفين قيمة بعض، بيتربوا على صلة الرحم اللي ربنا وصانا عليها وبيطبقوها عملي".
 

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