أدمن "أزواج لكن سعداء": الزواج ليس مصدرا للنكد

قالت غادة عبد ربه، أدمن جروب أزواج لكن سعداء، إن فكرة الجروب جاءت من كون أغلب الأشخاص مؤخرا جعلوا من الزواج مصدرا للنكد والحزن والهم، وهو أمر غير صحيح.

وأضافت غادة عبد ربه، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أنها تستقبل مئات المشكلات الزوجية عبر صفحتها لزوجات تبحث عن حلول لشكاوى من أزواجهن أو مشكلات تصادفهن في حياتهن الزوجية، موضحة أن الزوجات يتم مصالحتهن بكلمة أو "تطييب خاطر".

وتابعت أنه يجب على الزوجات المبادرة أولا في احتواء الأزواج لو حدثت مشكلة بينهما مثلا، ولكن أيضا الزوج عليه عامل كبير في إنهاء الخلافات مع زوجته سريعا بكلمة.