مفسر أحلام يكشف الفرق بين الكابوس والرؤيا (فيديو)

توك شو
مفسر الأحلام شريف
مفسر الأحلام شريف أشرف
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قال مفسر الأحلام شريف أشرف، إن الحلم هو الكابوس يكون من النفس أو الشيطان وتعود إلى حديث النفس قبل الانغماس في النوم سواء تفكير أو أما الرؤيا الصالحة تكون من الله تكون أشبه إلى الواقع كأن يسير في طريق فيدل على الخير.

وأضاف شريف أشرف، خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، من يرى كابوس يحتاج إلى علاج نفسي، مضيفا: أن الحلم لا يحكى إلا لبيب قادر على تفسيرها أو حبيب يحب الخير للناس ولا يحسدهم عليها.

تابع مفسر الأحلام، رؤية السمك في المنام يدل على جلب الخير لأصحاب الرؤيا، لافتا أنه في حالة الرؤيا السيئة يجب على الشخص أن لا يرددها ويكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله بنية ردها عنه، محذرا من سرعة حدوثها بسبب الإفصاح عنها وذكرها تردديها بكثرة.
 

تفسير الأحلام أخبار مصر حظك اليوم دعاء طرد الشيخ
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