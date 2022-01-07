أميرة عبيد للزوجات: "أنتي قوية بجوزك وأولادك.. وأبعدوا عن خرابة البيوت"

وجهت الإعلامية أميرة عبيد رسالة للزوجات، قائلة إن كل زوجة تكون قوية بأولادها وزوجها ومنزلها، "أنتي يا ست الكل أنتي استرونج بجوزك وأولادك انتي قوية ومستقلة وناجحة بيهم مش عليهم ومش من غيرهم، الست من غير زوج وأولاد وأسرة ولا شيء".

وأضافت أميرة عبيد خلال تقديم برنامج "هي وهما" على قناة الحدث اليوم، هناك بعض الرجال مظلومين من النساء وتصرفاتهم وكذلك من البرامج التلفزيونية التي تهاجمهم بدعوى المساواة والبحث عن حقوق المرأة، وهو مخالف للواقع والحقيقة.

وتابعت، "عايز أقول لكل راجل بيحترم مراته وداعم ليها الله يباركلك ويكرمك ربنا يكتر من أمثالك ويكفيك شر خرابين البيوت وأمثالهم".