ندى رحمي مطلوبة على جوجل عقب تعرضها لخلع في الكتف

تصدرت الفناة ندى رحمي اليوم الجمعة، الموافق السابع من يناير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل "مصر" عقب الإعلان عن تعرضها لخلع في الكتف.

ندى رحمي

وكشفت ندى رحمي عن إصابتها بخلع في الكتف، من خلال حسابها الرسمي عبر مةقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها.

خلع كتف ندى رحمي

وشاركت ندى رحمي صورة من الأشعة التي أجرتها على كتفها وذلك عبر "إنستجرام" وكتبت عليها: "خلع ف الكتف اليمين وردناه الحمد لله قدر الله ماشاء فعل دعواتكم الوجع مميت".

آخر أعمال ندى رحمي

وشاركت الفنانة ندى رحمي في العديد من الأعمال الدرامية كان آخرها مسلسل "قواعد الطلاق الـ45" الذي عرض مؤخرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

ظهور ندى رحمي الأخير

وظهرت ندى رحمي في "قواعد الطلاق الـ45"، مع إنجي المقدم، هيدى كرم، عمر الشناوى، صدقي صخر، إنجي أبو زيد، جيهان الشماشيرجى، ومن إخراج مصطفى أبوسيف، حيث تدور أحداثه في إطار 45 حلقة.

ندى رحمي تثير الجدل

وأثارت ندى رحمي الجدل وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية بعد خسارتها لـ80 كيلو من وزنها، حيث كشفت عن خضوعها لعملية "تكميم المعدة"، مشيرة إلى اختيارها فقد وزنها من أجل نفسها وصحتها.