ميناء دمياط يتداول 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 24 سفينة للحاويات والبضائع العامة وذلك خلال عمليات التداول.

وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الجمعة - أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2573 طنا من القمح متجهين إلى صوامع شبرا والفيوم، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5252 شاحنة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136 ألفا و591 طنا، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 127 ألفا و629 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمن 32 ألفا و220 طنا شملت "5400 طن يوريا و10120 طن فوسفات و700 طن مولاس و16000 طن ملح" فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64803 ألاف و803 أطنان شملت "20 ألفا و3 أطنان من الذرة و1196 طن سلاج و4647 طن خردة و14204 أطنان حديد و1239 طن خشب زان و5266 طن أبلاكاش و5143 طن سكر و756 طن حمص و502 طن بازلاء و5500 طن فول صويا و6347 طن قمح".