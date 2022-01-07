رسميا.. أستون فيلا يعلن التعاقد مع كوتينيو

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده الرسمي مع البرازيلي فيليب كوتينيو من نادي برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وكتب نادي أستون فيلا عبر حسابه الرسمي بتويتر: اتفق أستون فيلا وبرشلونة على شروط فيليب كوتينيو لقضاء بقية هذا الموسم على سبيل الإعارة في فيلا بارك.

كوتينيو وافق على الانتقال إلى أستون فيلا بعدما خرج من حسابات الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة

ولعب ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا الحالي وزميل كوتينيو السابق، دورا كبيرا في إقناع اللاعب بالإنضمام إلى الفريق.