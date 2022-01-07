مواني البحر الأحمر تتداول 459 شاحنة و418 طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تداولت مواني البحر الأحمر، اليوم الجمعة، 418 طن بضائع عامة ومتنوعة و459 شاحنة و90 سيارة ملاكي.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان لها اليوم الجمعة - أن حركة الصادرات تضمنت 371 طن بضائع عامة و202 شاحنة و8 سيارات ملاكي، فيما شملت حركة الواردات 47 طن بضائع عامة و275 شاحنة و82 سيارة ملاكي.

وأشارت إلى أنه يتواجد 12 سفينة على أرصفة الموانيء.. حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 67 شاحنة و9 سيارات ملاكي، والسفينة الحرية بحمولة 35 شاحنة و53 سيارة ملاكي، والسفينة أمل بحمولة 66 شاحنة و11 سيارة ملاكي، والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 84 شاحنة و17 سيارة ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 77 شاحنة وسيارة ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 102 شاحنة و6 سيارات ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة "سيناء" ومغادرة السفينة سيناء (رحلات مكوكية) حيث تم استقبال 25 شاحنة بحمولة 47 طنا و2 سيارة ملاكي وتصدير 23 شاحنة بحمولة 371 طنا وسيارة ملاكي، فيما غادر ميناء السويس NAVIGATOR TAURUS فارغة متجهة إلى الإمارات.

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