الغزالة رايقة فيلم من أجل زيكو تتصدر الطلب على جوجل

الغزالة رايقة فيلم من أجل زيكو، لاقت أغنية الغزالة رايقة المقدمة في فيلم "من أجل زيكو" الذي يقوم ببطولته النجمة منة شلبي وكريم عبدالعزيز إعجاب الملايين حيث تفاعلوا معها مبدين إعجابهم بها.

الغزالة رايقة فيلم من أجل زيكو

وتصدرت الغزالة رايقة فيلم من أجل زيكو اليوم الجمعة الموافق السابع من يناير 2022 تريند محرك البحث الشهير جوجل بعدما انتشرت إيرادات الفيلم الكبيرة المحققة في يوم عرضه الأول.

الغزالة رايقة فيلم من أجل زيكو تتصدر

ونجح فيلم من أجل زيكو في تحقيق ما يقرب من الـ772 ألف جنيه في يوم عرضه الأول بمختلف دور العرض الموجودة في مصر، حسبما أعلن الموزعون السينمائيون للفيلم

معلومات عن الغزالة رايقة فيلم من أجل زيكو

ويحتوي الغزالة رايقة فيلم من أجل زيكو العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقم في قالب سينمائي بسيط ساهم في نجاحه الثنائ كريم عبدالعزيز ومنة شلبي، حيث قدما ثنائيا مميزا.

مشاهدات الغزالة رايقة فيلم من أجل زيكو

وتجاوزت مشاهد الغزالة رايقة فيلم من أجل زيكو حاجز الـ15 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب، منذ طرحها حيث انتشرت عبر مواقع التواصل المختلفة وكافة المنصات.

الغزالة رايقة فيلم من أجل زيكو والمعجبين

ولاقت الغزالة رايقة فيلم من أجل زيكو رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ترددت اتهامات بشأن سرقة لحن الأغنية من أخرى روسية، إلا أنها تواصل حصد المشاهدات.