عاجل.. الكشف عن قرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا عن مواجهة من العيار الثقيل بعد إجراء مراسم القرعة صباح اليوم في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ووقع برشلونة في مواجهة نارية أمام أتلتيك بيلباو كما أوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة سهلة نسبيا أمام إلتشي، فيما سيواجه أتلتيكو مدريد نظيره ريال سوسيداد.

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

برشلونة - أتلتيك بيلباو

ريال مدريد - إلتشي

أتلتيكو مدريد - ريال سوسيداد

رايو فاليكانو - جيرونا

فالنسيا - أتلتيكو بالياريس

قادش - خيخون

إشبيلية - ريال بيتيس

مايوركا - إسبانيول